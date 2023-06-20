Рамапоса заявил о получении от России и Украины гарантий по дальнейшим контактам

Президент ЮАР отметил, что это являлось главным для миротворческой миссии стран Африки

ПРЕТОРИЯ, 20 июня. /ТАСС/. Миротворческая миссия стран Африки получила от лидеров РФ и Украины гарантии по поддержке дальнейших контактов с целью поиска путей разрешения украинского кризиса. Об этом заявил во вторник президент ЮАР Сирил Рамапоса при начале переговоров с прибывшими в южноафриканскую столицу премьер-министрами Дании и Нидерландов.

"Для нас главными стали обязательства РФ и Украины продолжать сотрудничать с африканской миссией в поисках путей, которые приведут к миру, - сообщил президент ЮАР. - Мы считаем, что наша поездка и наша миссия увенчались успехом и продемонстрировали желание Африки содействовать установлению мира на Украине".

Рамапоса подчеркнул, что задача начать переговоры по урегулированию украинского кризиса носит срочный характер. "Необходимы переговоры, ведущие к миру, необходима деэскалация конфликта", - заявил он. Рамапоса сообщил, что во время переговоров в Санкт-Петербурге и Киеве африканские лидеры подробно проинформировали президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского о тех разрушительных для Африки последствиях, которые имеет украинский кризис. "В Африке дорожают продукты питания, растут цены, что негативно влияет на уровень жизни", - подчеркнул Рамапоса.

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с президентом Украины Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Путиным. От имени делегации Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что в ходе саммита России и Африки в июле в Санкт-Петербурге миссия продолжит соответствующие консультации с российской стороной. График и формат ее консультаций с Киевом пока не раскрывается.