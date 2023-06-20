МИД Литвы: саммит НАТО может быть историческим как в позитивном, так и в негативном ключе

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис надеется, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече

ВИЛЬНЮС, 20 июня. /ТАСС/. Июльский саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе может стать историческим как в позитивном, так и в негативном смысле. Об этом во вторник заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Вопрос в том, станет ли вильнюсская встреча исторической благодаря достижениям или упущенным возможностям. Существуют оба варианта", - сказал он.

Упущенным шансом в Вильнюсе считают возможное нежелание стран - членов альянса обозначить для Киева конкретную перспективу приема в НАТО. В СМИ появились сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Вильнюс, если выяснится, что конкретного результата Киеву ждать не стоит. "Надеюсь, он примет участие во встрече. Это важно", - сказал Ландсбергис.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.