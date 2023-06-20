Варшава и Киев договорились вместе противодействовать коррупции при восстановлении Украины

Стороны обновили соответствующий документ от 2016 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Представители Центрального антикоррупционного бюро Польши и украинского Национального антикоррупционного бюро подписали обновленную версию соглашения о сотрудничестве от 2016 года, договорившись совместно противодействовать коррупции в процессе будущего восстановления Украины. Об этом сообщается во вторник на сайте польского ведомства.

"Обновление документа связано с текущей геополитической ситуацией на Украине и необходимостью совместных действий по выявлению, пресечению и противодействию злоупотреблениям при реализации совместных экономических проектов, с особым акцентом на проекты, связанные с восстановлением Украины после военного ущерба", - указано в сообщении.

Как подчеркивается в документе, стороны соглашения взяли на себя обязательство о взаимном сотрудничестве как в сфере противодействия коррупции, так и о взаимной поддержке в сфере обучения, обмена опытом и знаниями, разработки методов и технологий, необходимых для повышения потенциала противодействия коррупции.

"Соглашение также предполагает продвижение просветительской деятельности и информирование населения о негативных финансово-экономических последствиях существования коррупции", - отмечено в сообщении.

Власти Польши неоднократно заявляли, что хотят быть в первых рядах стран, которые отправят свои компании на Украину с целью ее восстановления. Варшава рассчитывает также стать хабом по распределению финансовой помощи Украине.