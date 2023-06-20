Отправителя письма со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде обвинили в терроризме

Как утверждает судья, подсудимый намеревался как нарушить "общественное спокойствие", так и оказать влияние на Испанию и США на фоне их поддержки Украины

МАДРИД, 20 июня. /ТАСС/. Испанский судья Хосе Луис Калама решил обвинить в террористической деятельности предполагаемого отправителя писем со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде и другие учреждения королевства. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе Национальной судебной коллегии.

По ее информации, Калама возбудил дело "за террористическую деятельность и изготовление и использование взрывных устройств в террористических целях в отношении 74-летнего мужчины, задержанного в Бургосе за отправку шести писем со взрывными устройствами в ноябре прошлого года". По версии суда, "нет никаких признаков", что подозреваемый "принадлежит к организованной террористической банде или группе или сотрудничает с ней".

Как утверждает судья, подсудимый намеревался как нарушить "общественное спокойствие", так и оказать влияние на Испанию и США на фоне их поддержки Украины.

74-летний подданный королевства был задержан в январе этого года в автономном сообществе Кастилия-и-Леон. Как уточняли в полиции, по предварительным данным, мужчина, находящийся на пенсии, действовал в одиночку. Ранее он работал госслужащим в мэрии Витории (автономное сообщество Страна Басков). В апреле суд согласился отпустить подозреваемого из-под стражи. Он должен еженедельно отмечаться в суде, ему запрещено покидать территорию Испании.

В 2022 году в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Письмо с самодельной бомбой, адресованное послу, было вскрыто сотрудником диппредставительства. Он получил легкое ранение руки и обратился за медицинской помощью в столичную больницу. Кроме того, подобные конверты были направлены на авиабазу в городе Торрехон-де-Ардос, в испанскую оружейную компанию Instalaza, на имя главы правительства Педро Санчеса и министра обороны Маргариты Роблес. Посылка со взрывным устройством также была перехвачена в посольстве США в Мадриде.