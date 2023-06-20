20 июня, 11:49
Военная операция на Украине

Шольц считает, что Китаю нужно оказывать влияние на РФ в контексте конфликта на Украине

В Берлине ранее начались германо-китайские межправительственные консультации

БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. Германия рассчитывает на то, что Китай окажет влияние на Россию в контексте ее специальной военной операции на Украине.

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Об этом заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Берлине с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

"Я вновь выступил с призывом к китайскому правительству, чтобы в контексте этой войны оказывалось еще большее влияние на Россию", - сказал канцлер, подразумевая стремление к достижению мира.

В Берлине во вторник начались германо-китайские межправительственные консультации. 

Теги:
УкраинаГерманияКитайШольц, ОлафВоенная операция на Украине
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