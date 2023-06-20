Трамп считает, что США "очень близки" к ядерной войне с Россией

По словам бывшего президента США, сейчас самое опасное время за всю историю страны

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты "очень близки" к ядерной войне с Россией, сейчас самое опасное время за всю историю страны. С таким утверждением выступил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Сейчас самое опасное время в истории нашей страны. Вы, возможно, очень близки к ядерной войне с Россией", - сказал политик.

Трамп говорил в контексте ситуации с ядерным оружием в КНДР. Он предположил, что, если бы у власти в США оставался Барак Обама или президентом стала бы Хиллари Клинтон, то началась бы "ядерная война с Северной Кореей".

Выступая перед своими однопартийцами в штате Джорджия 11 июня, Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, будет ядерной.