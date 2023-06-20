Минздрав Белоруссии поддержал идею химической кастрации педофилов

В ведомстве назвали это наиболее эффективным методом коррекции аномальных форм сексуального влечения

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии считает наиболее эффективным методом коррекции аномальных форм сексуального влечения, таких как педофилия, антиандрогенную терапию. Об этом сказано в комментарии ведомства к протоколу по лечению педофилов после сообщения Генпрокуратуры республики о подготовке изменений в Уголовный кодекс Белоруссии, предусматривающие принудительное лечение педофилов.

"Наиболее эффективным методом коррекции аномальных форм сексуального влечения, в частности, педофилии, в настоящее время является антиандрогенная терапия (химическая кастрация - прим ТАСС), которая позволяет снизить рецидивирование сексуальной преступности за счет снижения уровня тестостерона, что в совокупности снижает и уровень криминальной агрессии", - говорится в комментарии Минздрава. Отмечается, что этот метод одобрен для лечения сексуальных преступников более чем в 20 странах.

В Минздраве также подчеркнули, что в отличие от хирургической кастрации, вызывающей необратимые изменения, и критикуемой некоторыми международными правозащитными организациями, антиандрогенная терапия является эффективным методом, позволяющим контролировать патологические формы сексуального влечения и поведения. "Достижение долговременных результатов в коррекции аномального сексуального поведения требует комплексного подхода с применением современных психотерапевтических и психологических технологий", - отметили в Минздраве.

Раннее Генрокуратура республики сообщила, что белорусское МВД подготовило изменения в УК Белоруссии, предусматривающие принудительное лечение педофилов. Надзорное ведомство также сообщило, что Минздравом разработан и утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в том числе применение химической кастрации.