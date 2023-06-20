СМИ сообщили о дефиците кровоостанавливающих жгутов для военных на Украине

Речь идет в том числе о районах, где ВСУ пытаются вести боевые действия, пишет издание "Страна"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Острый дефицит жгутов, останавливающих артериальное кровотечение, возник на Украине среди военных, в частности в районах, где украинские вооруженные силы пытаются вести активные боевые действия. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на данные волонтеров.

По словам волонтера Ирины Гук, сейчас отовсюду поступают запросы на жгуты "турникеты", имеющие регулирующуюся систему натяжения, что значительно упрощает их самостоятельное использование. "У нас просто взрыв запросов на "турникеты", - приводит издание слова волонтера.

Гук рассказала, что запросы на эти жгуты поступают даже от тех подразделений, которые ранее не обращались к волонтерам, самостоятельно обеспечивали себя и обладали запасами. По ее словам, особо острая нехватка турникетов фиксируется на юге страны.

С начала месяца украинская армия предпринимает безуспешные попытки наступления. 14 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными с 4 июня при попытках атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, ВСУ не имеют успеха ни на одном из направлений. Во вторник глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что с учетом высоких потерь контрнаступление Киева может завершиться через три недели.