Следующий СМИД ОДКБ пройдет в Минске в ноябре

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник ранее сообщил, что в этот же период состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в ноябре в Минске. Об этом по итогам заседания СМИД сообщил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

"Следующее заседание предлагается провести в Минске в ноябре 2023 года", - сказал он перед подписанием принятых на заседании документов.

Ранее Алейник сообщил, что в ноябре в белорусской столице также состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Предыдущая сессия СКБ ОДКБ состоялась 23 ноября 2022 года в Ереване.

В состав Совета коллективной безопасности, который является высшим органом ОДКБ, входят руководители государств - участников организации. Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Армения, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.