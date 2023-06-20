Румынские прокуроры направили в суд дело братьев Тейт, обвиняемых в торговле людьми

У них также требуют конфисковать 15 участков и зданий в окрестностях Бухареста, в уездах Прахова и Брашов, 15 автомашин класса люкс, различных ценностей и значительных денежных средств, в том числе в криптовалюте

БУХАРЕСТ, 20 июня. /ТАСС/. Прокуроры румынского Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) направили дело братьев Эндрю и Тристана Тейта в суд. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Прокуроры Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом постановили направить в суд (в состоянии домашнего ареста) четырех обвиняемых - двух лиц с двойным британским и американским гражданством и двух румынских граждан за совершение следующих правонарушений: создание организованной преступной группировки, торговля людьми <...>, изнасилование <...>, незаконный доступ к информационным системам <...>, причинение физического ущерба", - указывается в сообщении. Хотя в нем не называются имена обвиняемых, судебные источники подтвердили агентству Agerpres, что речь идет о задержанных в конце прошлого года братьях Эндрю и Тристане Тейт.

В обвинительном заключении отмечается, что в начале 2021 года четверо обвиняемых организовали ОПГ для торговли людьми на территории Румынии и других государств, в том числе США и Великобритании. Иностранцы соблазняли молодых женщин, перевозили их в изолированные дома в окрестностях Бухареста и подвергали сексуальной эксплуатации с целью изготовления и распространения за плату порнографических материалов на интернет-сайтах этого профиля. До сих пор были найдены семь пострадавших, подвергшихся такой эксплуатации.

Прокуроры потребовали также конфискации у обвиняемых 15 участков и зданий в окрестностях Бухареста, в уездах Прахова и Брашов, 15 автомашин класса люкс, различных ценностей и значительных денежных средств, в том числе в криптовалюте.