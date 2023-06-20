20 июня, 13:03

Алейник: ситуация в Афганистане остается серьезным вызовом для безопасности зоны ОДКБ

Министр иностранных дел Белоруссии сообщил, что на заседании Совета министров иностранных дел государств ОДКБ приняли заявление о положении дел в Афганистане

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане продолжает оставаться серьезным вызовом для безопасности и стабильности в зоне ответственности ОДКБ. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств ОДКБ.

"Ситуация в Афганистане продолжает оставаться серьезным вызовом для безопасности и стабильности в зоне ответственности ОДКБ, в особенности с учетом общей границы с Таджикистаном", - сказал министр.

Он проинформировал, что на заседании принято заявление о положении дел в Афганистане. "В заявлении мы подтвердили готовность оказывать содействие в борьбе с исходящими угрозами региональной безопасности, в том числе с точки зрения поддержания мира и стабильности на южных рубежах организации", - сказал министр.
  

Теги:
АфганистанБелоруссияТаджикистанАлейник, Сергей Федорович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация