Алейник: ситуация в Афганистане остается серьезным вызовом для безопасности зоны ОДКБ

Министр иностранных дел Белоруссии сообщил, что на заседании Совета министров иностранных дел государств ОДКБ приняли заявление о положении дел в Афганистане

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане продолжает оставаться серьезным вызовом для безопасности и стабильности в зоне ответственности ОДКБ. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств ОДКБ.

"Ситуация в Афганистане продолжает оставаться серьезным вызовом для безопасности и стабильности в зоне ответственности ОДКБ, в особенности с учетом общей границы с Таджикистаном", - сказал министр.

Он проинформировал, что на заседании принято заявление о положении дел в Афганистане. "В заявлении мы подтвердили готовность оказывать содействие в борьбе с исходящими угрозами региональной безопасности, в том числе с точки зрения поддержания мира и стабильности на южных рубежах организации", - сказал министр.

