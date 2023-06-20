Вучич: соглашения в оборонной сфере с Венгрией не отменяют военного нейтралитета Сербии

Как заявил сербский президент, для Белграда это "огромный стратегический шаг вперед"

БЕЛГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Сербия продолжит вести политику военного нейтралитета, несмотря на подписание ряда соглашений с Венгрией, страной НАТО, в сфере обороны и безопасности. Об этом во вторник заявил президент Сербии Александар Вучич.

"Сегодня вы могли видеть, что мы подписываем первые соглашения в области обороны и безопасности. Венгрия - член НАТО, Сербия - нет. Сербия [и далее] планирует сохранять свой военный нейтралитет, - подчеркнул Вучич. - У меня был долгий разговор с [премьер-министром Венгрии] Виктором [Орбаном] прошлым вечером и сегодня с [президентом Венгрии Каталин] Новак и Виктором Орбаном о том, как защитить наши земли, нашу независимость и суверенитет, как помочь друг другу".

"Венгрия - член ЕС, Сербия - нет, или, по крайней мере, еще нет, но мы достигли такого уровня взаимоотношений, что в одной исключительно сложной сфере для сотрудничества мы можем быть ближе и теснее сотрудничать", - отметил сербский лидер, добавив, что это является "огромным стратегическим шагом вперед".

20 июня в сербском городе Палич проходит первое заседание Стратегического совета по сотрудничеству Сербии и Венгрии, в котором принимают участие президенты, премьер-министры и члены правительств двух стран.