Контрразведка ФРГ считает правых экстремистов главной угрозой конституционному строю

Глава ведомства Томас Хальденванг сообщил, что в 2022 году число правонарушений на правоэкстремистской почве выросло в Германии на 3,8%, до 21 тыс.

БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. Правый экстремизм "остается самой серьезной угрозой для" Германии. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Берлине глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг, представляя доклад о внешних и внутренних вызовах за 2022 год.

В прошлом году число правонарушений на правоэкстремистской почве выросло в ФРГ на 3,8%, до 21 тыс. Всего в стране насчитывается 14 тыс. правых радикалов, говорится в документе.

Число правонарушений, совершенных левыми радикалами, сократилось на 37,4%, указывается в докладе.

Также ФРГ фиксирует активность иностранных спецслужб, выделяя в этом контексте, "помимо России, Китай, Иран и Северную Корею". "Угроза шпионажа со стороны России увеличилась в очередной раз", - заявил Хальденванг. "Нужно заметить, что также масштабную агентурную деятельность в нашей стране осуществляют такие страны, как Китай, Иран, Турция или Северная Корея", - отмечается в документе.