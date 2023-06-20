В Минске 26-27 октября пройдет конференция по евразийской безопасности

В Белоруссии заявили о намерении пригласить на мероприятие "широкий круг стран-участниц"

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Конференция высокого уровня по евразийской безопасности пройдет в Минске 26-27 октября. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

"26-27 октября 2023 года мы планируем провести в Минске широкую международную конференцию под названием "Евразийская безопасность. Реальность и перспективы в трансформирующемся мире". Мы намерены пригласить широкий круг стран-участниц, чтобы обсудить пути выхода из текущего кризиса, кризиса глобальной, региональной безопасности, наметить перспективные контуры евразийской безопасности на нашем Евразийском континенте и пространстве", - сказал министр.

Глава МИД Белоруссии выразил надежду на то, что в ходе конференции "удастся организовать откровенный диалог всех сторон, который будет способствовать наведению мостов и поиску компромиссных решений".

Ранее государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович пригласил к участию в конференции представителей ООН, СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества "и иных дружественных стран".