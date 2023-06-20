20 июня, 13:09
Ситуация на Корейском полуострове

Макрон заявил о готовности укреплять взаимодействие с Сеулом в Индо-Тихоокеанском регионе

Президент Франции считает, что у его страны и Республики Кореи общие цели в этом вопросе

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Франция намерена укреплять сотрудничество с Южной Кореей в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом во вторник заявил французский лидер Эмманюэль Макрон на встрече со своим южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем.

"У наших стран общие цели в Индо-Тихоокеанском регионе, который мы хотим видеть открытым и свободным", - сказал он.

В этом процессе, по его словам, могут сыграть свою роль французские регионы. Он напомнил о недавнем участии Новой Каледонии и Французской Полинезии во встрече в рамках Форума тихоокеанских островов, организованной Сеулом.

Макрон отметил, что этот первый визит лидера Республики Корея во Францию проходит в 70-ю годовщину перемирия в Корейской войне (1950-1953 годы).

Французский лидер также заверил Юн Сок Ёля, что "Париж готов содействовать полной, контролируемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова". 

Теги:
ФранцияСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяМакрон, ЭмманюэльЮн Сок Ёль
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