Макрон заявил о готовности укреплять взаимодействие с Сеулом в Индо-Тихоокеанском регионе

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Франция намерена укреплять сотрудничество с Южной Кореей в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом во вторник заявил французский лидер Эмманюэль Макрон на встрече со своим южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем.
"У наших стран общие цели в Индо-Тихоокеанском регионе, который мы хотим видеть открытым и свободным", - сказал он.
В этом процессе, по его словам, могут сыграть свою роль французские регионы. Он напомнил о недавнем участии Новой Каледонии и Французской Полинезии во встрече в рамках Форума тихоокеанских островов, организованной Сеулом.
Макрон отметил, что этот первый визит лидера Республики Корея во Францию проходит в 70-ю годовщину перемирия в Корейской войне (1950-1953 годы).
Французский лидер также заверил Юн Сок Ёля, что "Париж готов содействовать полной, контролируемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова".