МИД Украины опубликовал фотографии с Будановым после его долгого отсутствия на публике

Снимки сделаны на улице, дата или время нигде не указаны

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала фотографии с начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кириллом Будановым, который долгое время не появлялся на публике после информации о его тяжелом ранении.

"Не муляж, все участники встречи живы и здоровы", - подписала Джапарова фотографии, опубликованные в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На одной из фотографий, в частности, запечатлены Буданов, сама Джапарова и посол Японии на Украине Кунинори Мацуда. Глава ГУР выглядит совсем иначе - теперь он побрит налысо.

На второй фотографии Буданов - единственный из пяти участников встречи не смотрит в камеру, его взгляд направлен вдаль.

Обе фотографии сделаны на улице, дата или время нигде не указаны. Замминистра не пояснила, зачем Буданов встречался с японским послом. Как правило, глава ГУР не участвует во встречах представителей МИД с послами.

Сообщения о тяжелом ранении Буданова появляются в СМИ и соцсетях с конца мая. Сам Буданов уже долго не появлялся на публичных мероприятиях или в видеоэфирах. При этом украинские власти утверждают, что за это время неоднократно заслушивали его доклады на заседании ставки верховного главнокомандующего. Так, президент Украины Владимир Зеленский 17 июня сообщил, что Буданов присутствовал на таком совещании лично. Информацию о ранении начальника ГУР также неоднократно опровергал представитель ведомства Андрей Юсов. Он утверждал, что Буданов здоров и продолжает работать, однако не пояснял, почему глава ГУР не появляется на публике.