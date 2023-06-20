Блинкен заявил, что США 21 июня объявят об очередном пакете военной помощи Украине

По словам американского госсекретаря, Вашингтон сосредоточен на оказании Киеву комплексной поддержки в военной сфере, а не на отдельных системах вооружений

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов объявит в среду, 21 июня, об очередном пакете военной помощи Украине. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли по итогам двусторонних переговоров в британской столице.

"Президент [США Джо] Байден сказал, <...> что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, обе наши страны глубоко привержены этому, - сказал шеф американской дипломатии. - Мы будем продолжать следовать этому обязательству, в том числе и в рамках нового пакета помощи США, о котором я объявлю завтра".

Отвечая на вопрос о возможных поставках Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, Блинкен подчеркнул, что американские власти сосредоточены на оказании Украине комплексной поддержки в военной сфере, а не на отдельных системах вооружений.