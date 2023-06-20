20 июня, 13:01,
обновлено 20 июня, 13:33

США заявили, что рассчитывают на обмены визитами с КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен также сообщил, что его страна рассчитывает на стабилизацию двусторонних отношений

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на скорый обмен с Китаем визитами министерского уровня и стабилизацию двусторонних отношений. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая во вторник на совместной с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли пресс-конференции по итогам встречи в Лондоне.

"И я подозреваю, что по мере того, как еще больше членов нашего правительства поедет в Китай, а китайские должностные лица будут приезжать в Соединенные Штаты, вы увидите пользу от этого по меньшей мере в стабилизации отношений, обеспечении того, что мы ими управляем ответственно, того, что конкуренция не скатится к конфликту, в изучении сфер сотрудничества", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Он не уточнил, когда именно могут состояться упомянутые им визиты. 

Теги:
СШАВеликобританияКитайБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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