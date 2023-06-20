Президент Кипра признал ошибки, допущенные в первые 100 дней работы его правительства

По словам Никоса Христодулидиса, эти ошибки оперативно исправлялись

НИКОСИЯ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Христодулидис признал, что в первые месяцы работы его правительства были допущены ошибки, которые, по его словам, оперативно исправлялись. С соответствующей оценкой глава островного государства выступил во вторник на пресс-конференции, посвященной первым 100 дням его пребывания у власти.

"Мы все понимаем, что находимся только в самом начале очень больших усилий, единственная цель которых состоит в том, чтобы оправдать ожидания кипрского общества, открыть надежду и перспективы для всего народа путем улучшения повседневной жизни каждого и предоставления равных возможностей", - сказал он. "Несомненно, на непростом пути, по которому мы идем, были <...> провалы и упущения, которые тут же исправлялись", - добавил президент.

Комментарий главы государства по поводу допущенных ошибок в определенной степени является реакцией на низкий рейтинг его правительства.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному компанией RetailZoom по заказу газеты Politis, более половины граждан Кипра негативно оценивают работу правительства Христодулидиса. Всего в нем приняли участие 3 415 человек.

Так, по данным исследования, 55% населения оценили работу правительства негативно (положительную оценку дали лишь 26% при 19% неопределившихся), 41% опрошенных уверены, что нынешний кабинет ничем не отличается от предыдущих. И 71% граждан считает правительство посредственным. "Это означает, что часть людей не проголосовала бы за Никоса Христодулидиса, если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье с участием тех же кандидатов. Причем [соперник] Христодулидиса Андреас Маврояннис вышел бы в лидеры в первом туре голосования", - делает вывод издание Politis. Христодулидис одержал победу во втором туре президентских выборов в феврале 2023 года, заручившись поддержкой 51,97% голосов пришедших на выборы избирателей против 48,03% у его соперника, известного кипрского дипломата Андреаса Мавроянниса.