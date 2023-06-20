Президент Сербии отказался от переговоров с премьером Косова до выполнения условий

Как заявил Александар Вучич, власти непризнанного Косова должны прекратить произвол в отношении сербов

БЕЛГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Переговоры между Белградом и Приштиной на высочайшем уровне невозможны до тех пор, пока власти непризнанного Косова не прекратят произвол в отношении сербов. Об этом во вторник заявил президент Сербии Александар Вучич.

"Я не поеду разговаривать с [премьер-министром непризнанного Косова Альбином] Курти, пока не будут освобождены все задержанные сербы, пока не уйдут фальшивые мэры с севера [Косова и Метохии], пока не уйдет их специальная полиция [Rosu] и пока они не перестанут арестовывать сербов каждый день, - отметил президент. - Я вижу, что вы изо всех сил пытаетесь выбрать кого-то другого в Сербии, кто даст вам все "на блюдечке". Ну, выбирайте другого в Сербии, но выбирать надо на выборах, а не на улицах. Может, кто-то и даст вам все "на блюдечке" - а я не дам".

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая бойцы Сил НАТО для Косова (СДК) оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения.

Косовская полиция задержала пять сербских жителей севера края. Их обвиняют в применении насилия в отношении бойцов СДК в ходе протестной акции 29 мая. На кадрах видеозаписи митинга видно, что задержанные мирно сидели на земле перед строем военных Североатлантического альянса. Задержанный в понедельник сотрудник местной телекоммуникационной компании из Лепосавича Урош Вукадинович стал шестым жителем края, которого в Приштине обвиняют в участии в беспорядках.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в ходе телефонного разговора с группой американских сенаторов заявил, что Курти провоцирует военные действия в самом сердце Европы своими действиями в отношении косовских сербов. Он также назвал позором деятельность миссии ЕС в области верховенства закона (EULEX), которая работает на территории края.