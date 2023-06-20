20 июня, 13:18
Военная операция на Украине

Глава МИД Турции посетит Конференцию по восстановлению Украины в Лондоне

Она состоится 21-22 июня

АНКАРА, 20 июня. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан 21-22 июня посетит Лондон для участия в Конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2023). Об этом во вторник говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства республики на его сайте.

"Министр посетит Великобританию для участия в Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне 21-22 июня 2023 года. Конференция, которую совместно организуют Великобритания и Украина, является продолжением ежегодных мероприятий, последнее из которых прошло в Лугано совместно со Швейцарией. Эти конференции посвящены развитию и послевоенному восстановлению Украины", - сообщил МИД.

Отмечается также, что Фидан в рамках конференции проведет двусторонние встречи. 

Теги:
УкраинаТурцияВеликобританияВоенная операция на Украине
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