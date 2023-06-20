Верховный суд Белоруссии не удовлетворил апелляционную жалобу на приговор Тихановской

Приговор вступил в законную силу

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии оставил без изменения приговор заочно осужденной Светлане Тихановской в виде 15 лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Верховного суда страны.

"20 июня 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь приговор Минского городского суда от 6 марта 2023 года по обвинению Тихановской С. Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 130, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293, ч. 4 ст. 16 и ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 361, ч. 1 и 2 ст. 361-1, ч. 4 ст. 16 и ст. 382 УК Республики Беларусь, оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения", - отмечается в сообщении.

В Верховном суде уточнили, что приговор вступил в законную силу.

Минский городской суд 6 марта заочно признал находящуюся за рубежом Тихановскую виновной во всех инкриминируемых ей преступлениях и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В частности, Тихановская признана виновной в государственной измене, заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти.

Минский горсуд также ранее вместе с Тихановской заочно осудил представителей оппозиционного координационного совета Павла Латушко, Ольгу Ковалькову, Марию Мороз и Сергея Дылевского соответственно к 18, 12, 12 и 12 годам лишения свободы. Они решение Минского горсуда не обжаловали.