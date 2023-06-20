МИД Белоруссии назвал враждебными действия Польши по организации подготовки боевиков

Глава ведомства Сергей Алейник отметил, что архитектура международной безопасности "деградирует ускоренными темпами"

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Польша, предоставляя свою территорию для подготовки планирующих захват власти в Белоруссии боевиков, совершает в отношении Минска откровенно враждебные действия. Об этом после состоявшегося в Минске заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник.

"Мы видим, какими ускоренными темпами деградирует архитектура международной безопасности. Не нужно далеко ходить за примерами - буквально вчера одна британская газета сообщила о подготовке в Польше боевиков и террористов для вооруженных действий на территории Беларуси. Об этом факте мы говорили неоднократно. Его никто не отрицает. Это откровенно враждебные действия, притом со стороны соседней страны, члена ЕС и НАТО. И все это по периметру границ ОДКБ", - сказал он.

Ранее британская газета The Sunday Times опубликовала материал о подготовке на территории Польши боевиков, которые планируют участвовать в вооруженном захвате власти в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что под руководством западных кураторов в Польше, Литве и на Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, которых планируется задействовать для свержения власти в республики.