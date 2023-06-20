Посол Сирии в Москве назвал абсолютно необходимыми действия России на Украине

Башар Джаафари заявил, что его страна поддерживает Россию в рамках СВО

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сирийская Арабская Республика (САР) считает действия России на Украине абсолютно необходимыми и осуждает агрессивную роль Запада в украинском конфликте. Об этом заявил во вторник посол Сирии в Москве Башар Джаафари, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Сирия полностью поддерживает Россию в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине и осуждает западную агрессивную роль в этом конфликте, которая направлена на продолжение этой войны и окружение России со стороны ООН", - сказал он. "Действия России на Украине абсолютно необходимы и абсолютно легитимны, президент [РФ Владимир] Путин абсолютно прав, когда выступает с подобными заявлениями", - добавил посол.