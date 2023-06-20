20 июня, 13:36
Военная операция на Украине

Посол Сирии в Москве назвал абсолютно необходимыми действия России на Украине

Башар Джаафари заявил, что его страна поддерживает Россию в рамках СВО

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сирийская Арабская Республика (САР) считает действия России на Украине абсолютно необходимыми и осуждает агрессивную роль Запада в украинском конфликте. Об этом заявил во вторник посол Сирии в Москве Башар Джаафари, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Сирия полностью поддерживает Россию в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине и осуждает западную агрессивную роль в этом конфликте, которая направлена на продолжение этой войны и окружение России со стороны ООН", - сказал он. "Действия России на Украине абсолютно необходимы и абсолютно легитимны, президент [РФ Владимир] Путин абсолютно прав, когда выступает с подобными заявлениями", - добавил посол. 

Теги:
УкраинаСирияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация