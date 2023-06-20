На Украине заявили об успешном применении собственного БПЛА дальностью полета 1 тыс. км

По данным агентства УНИАН, дрон сможет нести боевую часть весом до 75 кг

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Компания "Укроборонпром" успешно применила собственный беспилотник дальностью полета 1 тыс. км. Об этом заявила пресс-секретарь производителя Наталья Сад.

"После успешного применения нашего беспилотника на 1 тыс. км", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), прикрепив фото с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным, командующим Воздушными силами ВС Украины Николаем Олещуком и директором компании Юрием Гусевым.

В декабре 2022 года "Укроборонпром" сообщил об успешных испытаниях ударного беспилотного летательного аппарата и пообещал выпустить его для боевого применения до конца года. По данным агентства УНИАН, дрон сможет нести боевую часть весом до 75 кг и иметь дальность полета до 1 тыс. км. В августе 2022 года стало известно, что "Укроборонпром" совместно с Генштабом ВС Украины разработали программу развития военных беспилотных систем.

Власти Украины неоднократно заявляли о намерении запустить производство беспилотников на собственной территории. Так, украинский президент Владимир Зеленский подписал два принятых Верховной радой закона о льготах для поддержки производства беспилотников на время военного положения. Законы освобождают на время военного положения от НДС и пошлин комплектующие для беспилотников, ввозимые предприятиями для собственной деятельности по производству и ремонту БПЛА.