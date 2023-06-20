20 июня, 13:40
Дело Дональда Трампа

Reuters: новое судебное заседание по делу Трампа состоится 14 августа

По данным агентства, дату судебного заседания назначила федеральный судья Эйлин Кэннон, которую бывший американский лидер утвердил в свой последний год на посту президента США

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп 14 августа 2023 года предстанет перед судом по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.

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По его данным, федеральный судья Эйлин Кэннон, которую Трамп утвердил в свой последний год на посту президента США, назначила дату судебного заседания на 14 августа.

13 июня суд в Майами предъявил экс-президенту обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Трампу грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Однако, несмотря на судебное преследование, он сможет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Сам бывший глава Белого дома утверждает, что не успел вернуть секретные документы из-за спешки и сильной загруженности. 

Теги:
СШАТрамп, ДональдДело Дональда Трампа
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