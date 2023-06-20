Буданов впервые появился в эфире украинского телевидения после слухов о тяжелом ранении

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины заявил, что с ним все в порядке

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов впервые вышел в прямой эфир украинского телевидения после слухов о его тяжелом ранении и заявил, что с ним все в порядке.

"Я воспринимаю это с усмешкой и реагирую так же. Фейки на то и есть фейки. <...> Мы все же понимали, что со мной все нормально", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

В ходе эфира он пообщался с ведущими на темы разрушения дамбы Каховской ГЭС, взрыва автомобиля чиновника из Запорожской области в Крыму и размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии.

Подстриженный налысо Буданов говорил из помещения, похожего на его кабинет, который раньше показывали украинские СМИ.

Сообщения о тяжелом ранении Буданова стали распространяться в СМИ и соцсетях с конца мая. При этом украинские власти утверждали, что за это время неоднократно заслушивали его доклады на заседании ставки верховного главнокомандующего. Так, президент Украины Владимир Зеленский 17 июня сообщил, что Буданов присутствовал на таком совещании лично, но доказательств не привел. Информацию о ранении начальника ГУР также неоднократно опровергал представитель ведомства Андрей Юсов. Он утверждал, что Буданов здоров и продолжает работать, однако не пояснял, почему глава ГУР не появлялся на публике.