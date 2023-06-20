Польская прокуратура прекратила дело о нападении на посла России 9 мая 2022 года

По данным радиостанции RMF FM, причиной стало применение польской стороной "принципа взаимности", поскольку в российском законодательстве якобы не предусмотрена уголовная ответственность за оскорбление "иностранного лидера или его представителей"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Прокуратура Польши прекратила дело о совершенном 9 мая 2022 года нападении на российского посла Сергея Андреева, когда на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве его облили красной краской. Об этом во вторник сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники.

По данным радиостанции, причиной прекращения расследования стало применение польской стороной "принципа взаимности", поскольку в российском законодательстве якобы не предусмотрена уголовная ответственность за оскорбление "иностранного лидера или его представителей". Таким образом, сообщает RMF FM, "решение о прекращении [расследования] означает, что никто не понесет ответственности за нападение на посла [России]".

Помимо украинской активистки, облившей краской российских дипломатов, к ответственности также не будут привлечены польские полицейские, охранявшие порядок 9 мая на мемориальном кладбище и не сумевшие предотвратить нападение на Андреева, сообщает радиостанция.