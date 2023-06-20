20 июня, 13:53

Польская прокуратура прекратила дело о нападении на посла России 9 мая 2022 года

По данным радиостанции RMF FM, причиной стало применение польской стороной "принципа взаимности", поскольку в российском законодательстве якобы не предусмотрена уголовная ответственность за оскорбление "иностранного лидера или его представителей"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Прокуратура Польши прекратила дело о совершенном 9 мая 2022 года нападении на российского посла Сергея Андреева, когда на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве его облили красной краской. Об этом во вторник сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники.

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По данным радиостанции, причиной прекращения расследования стало применение польской стороной "принципа взаимности", поскольку в российском законодательстве якобы не предусмотрена уголовная ответственность за оскорбление "иностранного лидера или его представителей". Таким образом, сообщает RMF FM, "решение о прекращении [расследования] означает, что никто не понесет ответственности за нападение на посла [России]".

Помимо украинской активистки, облившей краской российских дипломатов, к ответственности также не будут привлечены польские полицейские, охранявшие порядок 9 мая на мемориальном кладбище и не сумевшие предотвратить нападение на Андреева, сообщает радиостанция. 

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