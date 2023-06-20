Блинкен заявил, что США не продвигают какого-то конкретного кандидата на пост генсека НАТО

По словам американского госсекретаря, президент страны Джо Байден считает Йенса Столтенберга выдающимся лидером, но есть и другие выдающиеся

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не занимаются продвижением какой-то конкретной кандидатуры на пост следующего генерального секретаря Организации Североатлантического договора. С таким заявлением выступил во вторник на совместной с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли пресс-конференции по итогам встречи в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается генерального секретаря НАТО. Нет, мы не проталкиваем, не продвигаем какого-то конкретного кандидата", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства. Он отвечал на вопрос о том, почему Вашингтон добивается продления мандата нынешнего генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, действующий до 30 сентября 2023 года.

"Мы ведем очень тесные консультации с союзниками и партнерами, чтобы определить, куда мы хотим двигаться с НАТО и ее руководством", - отметил Блинкен. По его словам, президент США Джо Байден считает Столтенберга выдающимся лидером. Но есть и другие выдающиеся, по мнению администрации США, фигуры, которые рассматриваются на пост генсека НАТО, подтвердил госсекретарь. "И это решение, которое мы все выработаем коллективно в качестве альянса", - заверил Блинкен.

Президент США Джо Байден не исключил 8 июня возможности назначения министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на освобождающийся вскоре пост генсека НАТО. Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил 5 июня, что Байден еще не принял решения о том, чью кандидатуру на пост генсека НАТО поддержат США.

Столтенберг подтвердил 15 мая, что намерен покинуть пост после истечения срока полномочий. Среди наиболее вероятных кандидатов на роль его преемника ранее назывался Уоллес, который в интервью немецкому агентству DPA 18 мая открыто выразил желание возглавить альянс. Еще одним претендентом, согласно британским СМИ, является заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, считавшиеся другими претендентами на должность генсека НАТО, заверили на днях, что не добиваются такого назначения. Ключевую роль в подборе кандидатуры генсека альянса играют Соединенные Штаты.