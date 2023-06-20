Блинкен: США испытывали бы глубокую обеспокоенность присутствием разведки КНР на Кубе

По словам американского госсекретаря, Вашингтон будет следить за ситуацией

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты испытывали бы глубокую обеспокоенность по поводу разведывательного или военного присутствия Китая на Кубе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая во вторник на совместной с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли пресс-конференции по итогам встречи в Лондоне.

"Я очень ясно дал понять, что мы испытывали бы глубокую обеспокоенность по поводу военной или разведывательной деятельности КНР на Кубе", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства, когда у него поинтересовались, затрагивал ли он эту тему на состоявшихся 18-19 июня встречах с руководством КНР в Пекине.

"Со времени формирования нынешней администрации [США] мы взаимодействовали с рядом стран, которые, как мы видели, рассматривали возможность обеспечения какого-то присутствия [на своей территории] Китая - разведывательного, военного. Мы предпринимали ряд дипломатических усилий такого рода. И, считаю, был определенный успех в замедлении этих усилий [Пекина]", - отметил Блинкен.

"Мы будем следить за этим очень тщательно. Мы ясно говорили об этом. И мы будем защищать свою страну, свои интересы", - добавил госсекретарь.

Американское правительство утверждало на прошлой неделе, что Китай на протяжении последних нескольких лет использует базу на Кубе для ведения радиоэлектронной разведки в отношении Соединенных Штатов. Эта деятельность, по мнению правительства США, началась еще до вступления в должность в январе 2021 года нынешнего американского президента Джо Байдена. Между тем МИД КНР опроверг информацию о шпионаже против США с Кубы. В схожем ключе первую публикацию на эту тему в американской печати прокомментировали и в кубинском внешнеполитическом ведомстве.