США ожидают, что встреча Байдена и Си Цзиньпина может состояться в ближайшие месяцы

Как заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, реальной замены личному взаимодействию между лидерами нет

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Личная встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в ближайшие несколько месяцев. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Реальной замены личному взаимодействию между президентом Байденом и председателем Си Цзиньпином нет. Так что я ожидаю, что мы увидим это в ближайшие месяцы", - сказал он в эфире телеканала ABC, отвечая на вопрос о возможных сроках очной встречи лидеров двух стран.

Блинкен отметил, что "по-настоящему важно, чтобы они [Байден и Си Цзиньпин] продолжали общаться".

18-19 июня Блинкен посетил Пекин и встретился с представителями китайского руководства. Он заявил, что еще ряд представителей американской администрации посетят Китай в скором времени. Он также сообщил, что пригласил министра иностранных дел Китая Цинь Гана в Вашингтон, и тот приглашение принял.

Белый дом на протяжении последних нескольких месяцев выражает заинтересованность в контактах между Байденом и Си Цзиньпином, но пока такой диалог организовать не удается.