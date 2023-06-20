Иран призвал Запад к ответу за гибель мигрантов по вине его политики

Официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи уточнил, что "нелегальная миграция из Азии и Африки в западные страны происходит из-за порочной политики США и Европы в этих регионах"

ТЕГЕРАН, 20 июня. /ТАСС/. Запад должен взять на себя ответственность за вызванный его политикой поток беженцев из стран Азии и Африки и частые случаи их гибели во время перемещения через границу нелегальными путями. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"Запад не вправе уходить от ответственности за нынешний кризис с беженцами, потому что нелегальная миграция из Азии и Африки в западные страны происходит из-за порочной политики США и Европы в этих регионах", - цитирует его иранский телеканал PressTV.

Выступление Канани Чафи последовало за инцидентом с рыболовецким судном, которое шло из Ливии в Италию и затонуло у берегов Греции в Средиземном море. На борту находились около 750 мигрантов, в том числе 100 детей. Из них 79 человек погибли, более 500 человек числятся пропавшими без вести. По мнению экспертов, речь идет об одном из самых трагичных по последствиям инцидентов с перевозящими мигрантов судами на этом маршруте начиная с 2015 года.

По данным профильных служб европейских стран, часть мигрантов прибывают в Европу по туристическим визам или поддельным документам, другая - через нелегальные каналы, пересекая границы без документов. Они перебираются в Европу несколькими путями, в основном через Средиземное море. Причинами увеличения миграционного потока в Европу стали события в арабском мире в 2010-2011 годах ("арабская весна") и последовавшая за ними внутриполитическая дестабилизация в нескольких странах Северной Африки, Аравийского полуострова и Ближнего Востока.