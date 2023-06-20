20 июня, 14:51,
обновлено 20 июня, 15:22

В ОДКБ призвали к подключению Туркмении и Узбекистана к работе организации по Афганистану

Кроме того, страны - члены Организации Договора о коллективной безопасности призвали руководство Афганистана "к усилению контртеррористических мер, искоренению терроризма на территории страны, недопущению ее превращения в очаг международного терроризма"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) указали на целесообразность изучения возможности подключения Туркмении и Узбекистана к деятельности ОДКБ на афганском направлении.

"Считаем целесообразным изучить возможность подключения Туркменистана и Республики Узбекистан к деятельности организации по афганской повестке", - говорится в опубликованном во вторник на сайте МИД РФ заявлении министров иностранных дел государств - членов ОДКБ о положении в Афганистане.

Кроме того, страны - члены ОДКБ призвали действующие власти Афганистана "к усилению контртеррористических мер, искоренению терроризма на территории страны, недопущению ее превращения в очаг международного терроризма". 

Теги:
АфганистанТуркменияУзбекистан
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