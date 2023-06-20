Сторонники запрещенной в Молдавии партии "Шор" устроили "похороны демократии" в Кишиневе

В акции приняли участие сотни людей

КИШИНЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Сторонники запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" устроили "похороны демократии" в Кишиневе. Сотни людей пришли к зданию Конституционного суда (КС) в траурной одежде с венками в сопровождении оркестра, исполнявшим похоронный марш. Они принесли с собой символический гроб и плакаты с надписью "президент Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности похоронили демократию и права человека", передает корреспондент ТАСС.

После короткого митинга у протестующих произошла стычка с полицией, которая изъяла у них гроб, задержан пожилой мужчину за попытку его отбить. В настоящее время участники протеста направились к парламенту, их сопровождают усиленные наряды полиции не позволяя им выходить на тротуар.

В понедельник КС Молдавии принял решение поддержать запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор". В нем Минюсту предписано создать комиссию по ликвидации партии и исключению ее из регистра. Как пояснил председатель КС Николай Рошка, депутаты партии "Шор" сохранят мандаты в парламенте, но фракция будет расформирована, и они будут действовать как независимые.

Илан Шор заявил, что после консультации с юристами, в ближайшие два дня будут представлены конкретные решения, которые позволят членам партии продолжать свою политическую и социальную деятельность.

В ноябре прошлого года правительство Молдавии запросило КС проверить законность партии "Шор", которая выступала организатором массовых акций протеста в Кишиневе. В кабмине обвиняли партию в незаконном финансировании и планах "саботирования проевропейского курса страны". Венецианская комиссия, куда обратился КС с просьбой дать оценку запросу кабинета, указала, что признание той или иной политической партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений. Однако, добавили в организации, последнее слово остается за молдавскими судьями.