МИД Венгрии опроверг слова Кулебы, увидевшего в передаче пленных Будапешту интересы Орбана

В Московском патриархате ранее проинформировали, что при участии Русской православной церкви состоялась передача Венгрии 11 украинских военнопленных закарпатского происхождения

БУДАПЕШТ, 20 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во вторник назвал лживым заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что передача Будапешту украинских военнопленных родом с Закарпатья была организована из-за политических интересов венгерского премьера Виктора Орбана.

"Наш украинский коллега Дмитрий Кулеба сегодня повторил свои ложные обвинения в адрес премьер-министра Виктора Орбана и Венгрии", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Руководитель украинского МИД продолжает утверждать, что передача в Венгрию из России при посредничестве Русской православной церкви 11 украинских военнопленных закарпатского происхождения было осуществлена якобы только в политических интересах Орбана.

"Мы уже несколько раз ясно объясняли это, но позвольте нам сделать это еще раз, - написал Сийярто. - Одиннадцать человек были освобождены из плена благодаря сотрудничеству Русской православной церкви и Мальтийской службы помощи. Это было сделано без участия венгерского правительства".

Глава венгерского МИД еще раз выразил радость по поводу проведенной акции, так как освобождение хотя бы одного человека уже является хорошей новостью, и эти 11 человек могут свободно передвигаться по Венгрии и связываться, с кем хотят.

"Вместо лживых нападок и личных нападок мы должны радоваться свободе этих одиннадцати человек. Если у моего украинского коллеги есть какие-то сомнения или вопросы, он знает, как со мной связаться", - заключил Сийярто.

8 июня в Московском патриархате проинформировали, что при участии Русской православной церкви состоялась передача Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения. Отмечалось, что акция была обусловлена "побуждениями христианского человеколюбия". От Московского патриархата в ней приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.