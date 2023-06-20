20 июня, 15:55
Военная операция на Украине

Украинские дипломаты вывезли из Венгрии трех военнопленных, переданных Россией

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко отметил, что украинские дипломаты совместно с украинским координационным штабом по обращению с военнопленными продолжают принимать активные меры по возвращению на Украину еще восьми военнопленных, переданных Россией

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих из 11 украинских военнопленных, которых венгерским властям ранее передала Россия. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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"Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти трех украинских военнопленных из Венгрии. Они уже на украинской территории, им оказывают всяческую поддержку", - написал Николенко в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Николенко добавил, что украинские дипломаты совместно с украинским координационным штабом по обращению с военнопленными продолжают принимать активные меры по возвращению на Украину еще восьми военнопленных, переданных Россией.

8 июня в Московском патриархате сообщили, что при участии Русской православной церкви состоялась передача Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения, попавших в плен в ходе боевых действий. На Украине заявляли, что власти Венгрии якобы не позволяли украинским дипломатам встретиться с военнопленными.

Глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил 19 июня, что одиннадцать украинских военнопленных родом из Закарпатья, переданных в Венгрию из России, находятся на венгерской территории, больше не считаются военнопленными и могут сами решать свою дальнейшую судьбу, в том числе выбрать постоянное место для проживания. Он дал понять, что некоторые из этих украинских военнопленных из числа этнических венгров, проживавших в Закарпатье, ранее получили венгерское гражданство. Тем, кто не является гражданами Венгрии, был предоставлен статус беженцев, сообщил Гуйяш. 

Теги:
УкраинаВенгрияВоенная операция на Украине
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