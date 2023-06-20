20 июня, 15:53
Военная операция на Украине

СБУ заочно обвинила еще двух россиян в "посягательстве на целостность Украины"

Обвинения предъявили председателю правления концерна "Донбассгаз" Андрею Иченко и главе Розовской поселковой администрации Запорожской области Андрею Маркину

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения трем россиянам. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Обвинения в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" предъявлены председателю правления концерна "Донбассгаз" Андрею Иченко и главе Розовской поселковой администрации Запорожской области Андрею Маркину, а журналиста Сергея Савчука обвиняют в "пропаганде войны".

Власти Украины в последнее время систематически предъявляют заочные обвинения российским чиновникам, журналистам и другим россиянам. На прошлой неделе аналогичные обвинения были заочно предъявлены российскому философу, главе Международного Евразийского движения Александру Дугину. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация