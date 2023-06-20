СБУ заочно обвинила еще двух россиян в "посягательстве на целостность Украины"

Обвинения предъявили председателю правления концерна "Донбассгаз" Андрею Иченко и главе Розовской поселковой администрации Запорожской области Андрею Маркину

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения трем россиянам. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Обвинения в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" предъявлены председателю правления концерна "Донбассгаз" Андрею Иченко и главе Розовской поселковой администрации Запорожской области Андрею Маркину, а журналиста Сергея Савчука обвиняют в "пропаганде войны".

Власти Украины в последнее время систематически предъявляют заочные обвинения российским чиновникам, журналистам и другим россиянам. На прошлой неделе аналогичные обвинения были заочно предъявлены российскому философу, главе Международного Евразийского движения Александру Дугину.