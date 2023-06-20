США рассчитывают на встречу Си Цзиньпина и Джо Байдена на осеннем саммите АТЭС

Он состоится в Сан-Франциско 15-17 ноября

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Американская администрация рассчитывает, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден проведут личную встречу на полях предстоящего в ноябре в Сан-Франциско (штат Калифорния) саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это подтвердил в интервью телекомпании CBS госсекретарь США Энтони Блинкен.

"И есть возможность встречи этой осенью, в том числе на совещаниях АТЭС, которые мы принимаем в Сан-Франциско в конце года", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства, комментируя перспективы новых очных переговоров между Си Цзиньпином и Джо Байденом. На вопрос о том, возможен ли визит Байдена в Китай, Блинкен ответил: "Никогда не говори "никогда". Однако мы должны начинать с того, с чего начинаем - с возвращения к устойчивому взаимодействию высокого уровня в масштабах всего правительства".

Планируется, что саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15-17 ноября.

Интервью было записано 19 июня. Его стенограмму Госдепартамент распространил во вторник.