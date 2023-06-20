Белый дом считает, что переговоры о мире на Украине должны начинаться с плана Киева

В США заявили о поддержке концепции украинского лидера "о справедливом мире"

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов полагает, что любого рода мирные переговоры по ситуации на Украине должны начинаться хотя бы с обсуждения представленного украинским президентом Владимиром Зеленским плана из 10 пунктов. Об этом сообщил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для иностранных журналистов по государственному визиту в США премьера Индии Нарендры Моди.

Его спросили, будет ли президент США Джо Байден обсуждать с Моди возможность проведения саммита по мирному урегулированию на Украине. "Мы много раз говорили, что поддерживаем концепцию президента Зеленского о справедливом мире. И мы много раз говорили, что любая заслуживающая доверия дискуссия, будь то в рамках саммита или где-то еще - в более узком кругу, - любая дискуссия будет приветствоваться, только если она будет заслуживающей доверия и надежной. Это означает, что [обсуждение мирного урегулирования на Украине] должно начинаться с убежденности в суверенитете и территориальной целостности Украины, начинаться, по крайней мере, с обсуждения предложения из 10 пунктов, которое выдвинул президент Зеленский", - утверждал Кирби.

О роли посредников в урегулировании

Он напомнил слова Байдена: "Ничего об Украине без Украины". По словам представителя Белого дома, США "давно говорили, что приветствовали бы роль третьей страны, участвующей в мирном процессе" по Украине. "Мы считаем, что третья сторона может играть такую роль в мирном процессе. Чтобы эта роль была устойчивой и имела хоть какие-то шансы на успех, она должна начинаться с полного понимания украинской позиции, принятия, согласно Уставу ООН, принципа территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ", - сказал он.

Байден и Моди во время переговоров будут обсуждать конфликт на Украине, выразил уверенность Кирби. "В этом нет никаких сомнений. В какой степени конкретно они будут говорить о мирном саммите или мирных предложениях, я прямо сейчас сказать не могу. Нам придется подождать, чтобы услышать это от самих лидеров после. Но я не сомневаюсь, что у них будет возможность поговорить о том, что происходит на Украине", - заключил он.

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва отмечает созвучность подходов КНР и России к урегулированию украинского кризиса и приветствует готовность Пекина играть позитивную роль в поисках мирного решения. Дипломат привлекла внимание к выводам спецпредставителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя по итогам его состоявшегося в мае турне по странам Европы с миссией содействия урегулированию украинского кризиса. В частности, на состоявшемся 2 мая в Пекине брифинге для иностранного дипкорпуса и СМИ китайский спецпредставитель сделал акцент на том, что "подстрекательство к войне принесет еще больше бед".