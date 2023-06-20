Париж надеется на продолжение взаимодействия с Римом в оказании помощи Украине

В качестве примера взаимодействия президент Франции Эмманюэль Макрон назвал развертывание на Украине франко-итальянской системы ПВО SAMP/T

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает на продолжение сотрудничества с Римом по вопросу оказания помощи Украине. Об этом французский лидер заявил во вторник по итогам встречи с премьером Италии Джорджей Мелони.

"Мы должны продолжать совместную работу для того, чтобы украинское контрнаступление было как можно более эффективным", - сказал Макрон.

В качестве примера взаимодействия Макрон назвал развертывание на Украине франко-итальянской системы ПВО SAMP/T (французское название Mamba).

"Италия занимает ясную позицию в том, что касается поддержки Украины", - подчеркнул французский лидер.

Разработчиком и производителем зенитного ракетного комплекса SAMP/T является европейский консорциум Eurosam. Система предназначена для защиты наземных объектов от массированного воздушного нападения, в том числе в случае использования беспилотников.