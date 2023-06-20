Предупреждение Шойгу, сбор денег для Киева и кадры с Будановым. Cобытия вокруг Украины

Россия располагает информацией о планах Киева нанести удары по российской территории, в том числе по Крыму, с применением американских и британских ракет, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он предупредил, что реализация этих планов повлечет за собой "незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС сделать дополнительные взносы в бюджет сообщества, чтобы собрать €50 млрд для оказания помощи Украине.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов впервые вышел в прямой эфир украинского телевидения после слухов о его тяжелом ранении или даже смерти и заявил, что с ним все в порядке.

ТАСС собрал главное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки атак на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, используя для этого элитные соединения, обученные специалистами НАТО, заявил министр обороны РФ на заседании коллегии военного ведомства. По словам Шойгу, с 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены, противник целей не достиг.

Российские войска за минувшие сутки успешно отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении, 4 атаки отражены на Времевском выступе и ореховском тактическом направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Одновременно ВС РФ продолжали наносить удары по позициям противника на краснолиманском, купянском и херсонском направлениях. Общие потери ВСУ за истекшие сутки превысили 640 человек. Уничтожено 12 танков и другая бронетехника, а также различные артиллерийские вооружения противника и 8 складов с боеприпасами ВСУ.

Шойгу о планах Киева

Командование ВСУ планирует нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow, проинформировал Шойгу.

"Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины", - подчеркнул министр.

Мирные инициативы

Миротворческая миссия стран Африки получила от лидеров РФ и Украины гарантии по поддержке дальнейших контактов с целью поиска путей разрешения украинского кризиса, сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса на встрече с прибывшими в южноафриканскую столицу премьер-министрами Дании и Нидерландов.

Рамапоса подчеркнул, что задача начать переговоры по урегулированию украинского кризиса носит срочный характер. "Необходима деэскалация конфликта", - заявил он.

Китайские власти готовы объединить усилия со странами Африки и другими государствами для оказания содействия политическому процессу урегулирования конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она подчеркнула, что силовые меры и санкции не помогут урегулировать кризис.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "весьма и весьма продуктивным" общение главы российского государства Владимира Путина с африканской делегацией и отметил, что "этот диалог будет продолжаться". Одновременно представитель Кремля подчеркнул, что позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.

Зерновая сделка

Россия ведет дело к тому, чтобы не выполняемые в рамках зерновой сделки договоренности завершились 18 июля, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. При этом он не исключил проведения новых консультаций по этому вопросу.

По словам замминистра, представители ООН признали, что ничего не могут сделать по трем российским требованиям в рамках зерновой сделки, а именно возобновлению работы аммиакопровода Тольятти - Одесса, поставкам сельхозтехники и запчастей и переподключению Россельхозбанка к SWIFT. "Они даже сказали, что и перспектив как таковых нет. Это очень, конечно, печально", - поделился Вершинин.

Украина и НАТО

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет сделан шаг к сближению с Киевом, но решение по конкретному графику присоединения Украины к альянсу принято не будет, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ в эфире радиостанции RFI. По его словам, "сегодня нет условий" для принятия такого решения.

"Война продолжается, при этом консенсуса в альянсе нет", - пояснил Джоанэ. Он уточнил, что под шагом к сближению понимается создание нового органа - Совета Украина - НАТО. Кроме того, страны - члены организации "собираются принять многолетний план содействия преобразованию украинской армии в эффективные вооруженные силы натовского формата".

Помощь Киеву

Еврокомиссия предложила "зарезервировать из фондов ЕС для Украины €50 млрд на ближайшие 4 года в виде грантов и кредитов" сверх уже выделенных Киеву с февраля 2022 года €30 млрд, сообщила глава Еврокомиссии. При этом она признала, что эти деньги не удастся выделить из существующего бюджета ЕС, и призвала все 27 стран сообщества сделать дополнительные взносы.

Если эту сумму Еврокомиссии удастся собрать, то вся помощь ЕС Киеву в 2024-2027 годах составит в среднем €12,5 млрд в год, тогда как в 2023 году только бюджетная помощь Киеву от Брюсселя запланирована на уровне €18 млрд.

Кадры с Будановым

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов впервые вышел в прямой эфир украинского телевидения после слухов о его тяжелом ранении или даже смерти и заявил, что с ним все в порядке. "Я воспринимаю это с усмешкой и реагирую так же. Фейки на то и есть фейки. <...> Мы все же понимали, что со мной все нормально", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

В ходе эфира он пообщался с ведущими на темы разрушения дамбы Каховской ГЭС, взрыва автомобиля чиновника из Запорожской области в Крыму и размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии. Стриженный наголо Буданов говорил из помещения, похожего на его кабинет.

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала в соцсети фотографии с Будановым, сопроводив их подписью: "Не муляж, все участники встречи живы и здоровы". На одном из снимков, в частности, запечатлены Буданов, сама Джапарова и посол Японии на Украине Кунинори Мацуда.

Новые послы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в трех странах: в Бразилию отправится замглавы МИД Андрей Мельник, позволявший себе скандальные высказывания в бытность послом в Германии, должность посла Украины в Индии займет Александр Полищук, а посол Украины в Перу Юрий Полюхович назначен послом в Колумбии по совместительству.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью газете The Wall Street Journal рассказал, что Киев работает над тем, чтобы "выиграть битву за такие страны, как Бразилия и Индия, поддерживающие дружеские связи с Россией". С этой целью предполагается организовать визиты в Киев знаменитостей из Латинской Америки по образцу наплыва звезд Запада на Украину в самом начале СВО.

Война с памятниками

Бюст первого космонавта Юрия Гагарина демонтирован в Киеве, сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина". Бюст находился во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района. Он был изготовлен из гранита и установлен в конце 1960-х годов.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С тех пор, по данным Минкультуры, в стране изменили около 10 тыс. географических названия и демонтировали 145 памятников, связанных с Россией. Только за прошлый год на Украине демонтировали 28 памятников поэту Александру Пушкину, 9 - писателю Максиму Горькому, 4 - полководцу Александру Суворову и еще 4 - писателю Николаю Островскому.