Замглавы Минобороны Украины признала трудности в контрнаступлении ВСУ

Анна Маляр отметила, что оно проходит не так быстро, как хотелось бы украинским властям

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ВС республики сталкиваются с трудностями в ходе проводимого ими контрнаступления, которое проходит не так быстро, как хотелось бы украинским властям.

"Понятно, что людям хочется, чтобы было как в кино - монтаж, очень быстро, в 13:00 кино началось, а через час двадцать уже конец. И понятно, что произошло", - написала Маляр в своем Telegram-канале. "Конечно, в жизни так не будет, и война - совсем другая ситуация. Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с яростным сопротивлением", - добавила замминистра обороны Украины.

Она считает, что не корректно оценивать результативность действий военных исключительно километрами, на которые им удалось продвинуться вперед, или количеством занятых населенных пунктов. Маляр пояснила, что критериев оценки результатов наступления очень много и что перед военными ставится множество задач. При этом она не пояснила, какие критерии и задачи имеет в виду. "Мы должны понимать, что те задачи, которые перед военными ставятся, они выполняют и постепенное движение происходит по всем направлениям, где началось наступление", - считает Маляр.

Она рассказала, что на некоторых участках украинские военные осуществляют наступление, в то время как на других участках они находятся в обороне, стараясь сдержать наступление российских сил. При этом замминистра обороны Украины пообещала, что "главный удар" ВСУ "еще впереди".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что украинские вооруженные силы при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России.

С начала месяца украинская армия предпринимает безуспешные попытки наступления. 14 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными с 4 июня при попытках атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, ВСУ не имеют успеха ни на одном из направлений.