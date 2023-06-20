В Италии считают, что предложение о пополнении бюджета ЕС нуждается в рассмотрении

Как заявили в МИД страны, оно должно пройти все этапы одобрения

РИМ, 20 июня. /ТАСС/. Предложение о внесении в бюджет Евросоюза дополнительных взносов на сумму €66 млрд до 2027 года будет рассмотрено и должно пройти все этапы одобрения. Как указали во вторник ТАСС в МИД Италии, это предложение совсем новое, и пока рано говорить о какой-то позиции Рима.

"Это предложение прозвучало сегодня, оно будет изучено и должно пройти все этапы одобрения на Европейском совете и в Европарламенте в соответствии с действующими договорами ЕС", - прокомментировали в МИД.

Там также отметили, что €50 млрд, которые ЕС планирует выделить на оказание помощи Украине, "изыскиваются из бюджета".

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обратилась к 27 странам ЕС с призывом выделить в бюджет Евросоюза дополнительные взносы на сумму €66 млрд до 2027 года для оказания помощи Украине, борьбы с миграцией и поддержки конкурентоспособности ЕС. Это беспрецедентное по своим объемам увеличение бюджета Евросоюза. Она заявила, что страны ЕС получили значительную экономическую поддержку Евросоюза после пандемии, однако "сейчас пришло время поддержать бюджет Евросоюза". По словам главы ЕК, сейчас Брюссель нуждается в дополнительных €50 млрд на финансирование программ помощи Украине в виде грантов и кредитов на ближайшие четыре года, еще €15 млрд нужны для борьбы с миграцией, €10 млрд - на поддержку европейской экономики и конкурентоспособности Евросоюза. Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия сможет изыскать порядка €9 млрд путем перераспределения средств из недоиспользованных фондов сообщества, однако остальные €66 млрд Еврокомиссия рассчитывает получить от государств ЕС.

Весь семилетний бюджет ЕС на 2021-2027 годы составляет €1,071 трлн в ценах 2018 года плюс €800 млрд - фонд "ЕС Нового поколения". Бюджет Евросоюза на 2023 год составляет €168,6 млрд в текущих ценах.