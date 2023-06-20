20 июня, 19:09
Военная операция на Украине

В Ивано-Франковской области запретили госпитализацию военнообязанных без санкции военкома

Как сообщило издание "Страна", "каждый день до 11 часов утра больницы должны оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которым понадобилась срочная помощь"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Медицинские учреждения Ивано-Франковской области Украины отныне обязаны согласовывать с военкомами плановую госпитализацию военнообязанных, к которым относятся все мужчины от 18 до 59 лет. Об этом сообщило украинское издание "Страна", ссылаясь на приказ областного военкома.

Департаменту охраны здоровья приказано довести до больниц Ивано-Франковской области правило о "временной приостановке плановых госпитализаций пациентов-военнообязанных без согласования с ТЦК [военкоматом]". Кроме того, "каждый день до 11 часов утра больницы должны оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которым понадобилась срочная помощь".

Ранее начальник Ивано-Франковского городского военкомата издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в городской военкомат в десятидневный срок. В приказе говорилось также о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома. В случае неисполнения приказа нарушителям грозит уголовная ответственность. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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