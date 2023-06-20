Блинкен проинформировал Кулебу об итогах обсуждения РФ и Украины в Пекине

Как сообщили в Госдепе, американский госсекретарь также подчеркнул "необходимость продолжения имплементацией Украиной реформ в целях создания условий для инвестиций и устойчивого экономического роста"

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу о результатах обсуждения украинского кризиса и специальной военной операции (СВО) России в ходе визита в Пекин. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, которое было распространено по итогам состоявшейся в понедельник в Лондоне встречи Блинкена и Кулебы.

"Госсекретарь рассказал министру иностранных дел о своей поездке в Китайскую Народную Республику [18-19 июня] и обсуждениях там с официальными лицами войны [СВО] России на Украине", - отмечается в документе. Никакие детали в заявлении не приводятся.

Кроме того, по свидетельству Миллера, Блинкен подчеркнул "необходимость продолжения имплементацией Украиной реформ в целях создания условий для инвестиций и устойчивого экономического роста". При этом Блинкен заверил, что США привержены "работе с частным сектором для содействия модернизации и восстановления Украины".

Ранее в интервью телекомпании CBS Блинкен, по сути, подтвердил, что Вашингтон рассчитывает на такое воздействие Пекина на Москву, которое призвано "положить конец" СВО. В связи с этим шеф американской дипломатии утверждал, что США приветствуют "некоторые идеи" КНР, изложенные в ее предложениях по урегулированию на Украине. "Не все [в этих предложениях] является хорошим, но есть важные элементы, включая то, что они называют критически важным - соблюдение территориальной целостности и суверенитета стран", - считает Блинкен.

Интервью было записано 19 июня. Его стенограмму Госдепартамент США распространил во вторник.