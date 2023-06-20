Глава офиса Зеленского подверг критике нежелание Нетаньяху посетить Украину

Андрей Ермак выразил недоумение по поводу того, что Израиль до сих пор занимает нейтральную позицию по ситуации вокруг Украины

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июня. /ТАСС/. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак подверг критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за то, что тот до сих пор не посетил Украину. В интервью израильской государственной телерадиокомпании Kan он также выразил недоумение по поводу того, что еврейское государство до сих пор занимает нейтральную позицию по ситуации вокруг Украины.

"Для Нетаньяху пришло время посетить Украину, чтобы поддержать нас и выразить свою поддержку нам. Израиль может помочь нам защищаться от иранских беспилотников", - считает Ермак. "Почему Израиль сохраняет нейтралитет в этой войне? Иран - соучастник убийств, которые ежедневно совершаются на Украине", - утверждал он.

Украинский политик при этом отметил, что у Израиля и Украины хорошие отношения, но, по его мнению, "недостаточно просто вести диалог на уровне официальных лиц, отношения должны развиваться". Ермак также отметил, что у него самого есть еврейские корни, его отец - еврей. "Надеюсь, что премьер-министр Нетаньяху найдет время посетить Украину, чтобы поддержать нас", - добавил он.

Власти Израиля неоднократно заявляли, что в сложившейся ситуации поддерживают Украину, но до сих пор воздерживались от оказания военной помощи Киеву, ограничиваясь лишь гуманитарными поставками. В феврале визит в Киев совершил глава МИД еврейского государства Эли Коэн. Он стал первым израильским политиком высокого ранга, посетившим Украину после начала там спецоперации ВС РФ. В Киеве Коэна принимали его украинский коллега Дмитрий Кулеба и президент страны Владимир Зеленский. Тема возможного визита на Украину Нетаньяху после этого поднималась неоднократно, но до конкретных планов дело до сих пор не дошло.