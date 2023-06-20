В Пентагоне заявили, что у Киева будет свой путь вступления в НАТО

По словам представителя ведомства, в настоящее время американская администрация концентрируется на непосредственных поставках военной помощи киевским властям

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Вступление любой страны в НАТО представляет собой уникальный процесс, такое утверждение применимо и к стремлению киевских властей вступить в Североатлантический альянс. Об этом во вторник заявила журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в ответ на вопрос о перспективах вступления Украины в альянс

"Что касается Украины, то у нее будет свой путь вступления в НАТО", - сказала она.

Представитель Пентагона добавила, что в настоящее время американская администрация концентрируется на непосредственных поставках военной помощи киевским властям.

Сингх также добавила, что "США, безусловно, воодушевлены" прогрессом Швеции по процессу вступления в НАТО.

В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе в июле, планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям.