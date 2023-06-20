Словацкий парламент признал геноцидом голодомор на Украине

В постановлении национального совета Словакии утверждается, что голодомор якобы "был вызван умышленно с целью уничтожить определенную группу граждан"

БРАТИСЛАВА, 20 июня. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии принял во вторник постановление, согласно которому голод на Украине в 1932-1933 годах признан геноцидом украинского народа. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

В постановлении утверждается, что голодомор якобы "был вызван умышленно с целью уничтожить определенную группу граждан". Депутаты от имени словацкого народа выразили соболезнования родным умерших. Они возложили ответственность за произошедшее на "тоталитарный советский режим, который привел к смерти миллионов украинцев и нанес сильный ущерб основам украинского общества".

Одновременно парламентарии, как проинформировало агентство, выразили сожаление по поводу военного конфликта на Украине, ответственность за который они возложили на руководство РФ.

Голод в СССР

В начале 1930-х годов массовый голод в СССР стал трагедией всей страны и охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана и повлек значительные человеческие жертвы (по разным оценкам, от 2 до 8 млн человек). В 2006 году при президентстве Виктора Ющенко Верховная рада Украины приняла закон, установивший понятие "голодомор" как геноцид украинцев. В России такие действия назвали попыткой переписать историю.

В 2014 году руководитель Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов и директор Российского государственного архива экономики Елена Тюрина представили книгу "Голод в СССР. 1929-1934 годы", которую подготовили совместно с коллегами из Белоруссии и Казахстана. Из работы следовало, что голод вызвал некоторые факторы, ключевыми из которых стала политика вывоза сельхозпродукции за рубеж для проведения форсированной индустриализации Советского Союза, а также период неурожая. Кроме того, авторы доказали, что никакого национального подхода у интернациональной власти быть не могло и национального геноцида не было.