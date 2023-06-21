В Лондоне открывается конференция по восстановлению Украины

Ожидается, что в мероприятии примут участие более тысячи иностранных гостей из 61 страны

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Вторая конференция по восстановлению Украины открывается в среду в Лондоне. По заявлениям канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, всего в двухдневном мероприятии должны принять участие более тысячи иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.

Ожидается, что форум откроют глава британского правительства и президент Украины Владимир Зеленский, который будет участвовать в церемонии в виртуальном режиме. Также запланировано выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как заметили на Даунинг-стрит, Сунак призовет участников конференции вкладываться в украинскую экономику в долгосрочной перспективе и ускорять ее восстановление через инвестиции и инновации.

"Вновь и вновь Украина демонстрирует способность быстро использовать инновации и креативность, и я знаю, что ее восстановление не станет исключением", - приводятся слова Сунака в заявлении, распространенном его канцелярией. По мнению политика, "финансово более сильная и технологически более продвинутая Украина" может вернуть потерянные территории и "создать более светлое будущее для суверенной и современной Украины".

Дополнительные гарантии

Как сообщили на Даунинг-стрит, на конференции будет объявлено о том, что Лондон даст дополнительные гарантии для выделения Киеву со стороны Всемирного банка (ВБ) $3 млрд.

"Я горжусь тем, что сегодня мы объявляем о рассчитанных на несколько лет обязательствах о поддержке украинской экономики, и на протяжении предстоящих трех лет мы обеспечим гарантии объемом $3 млрд", - говорится в распространенных выдержках из выступления Сунака. По словам президент ВБ Аджая Банги, "щедрые гарантии Всемирному банку со стороны правительства Великобритании поддержат народ Украины в критический момент".

На двустороннем уровне, отмечается в заявлении премьерской канцелярии, Лондон объявит на форуме о выделении Киеву £250 млн ($317 млн) из фонда Британских международных инвестиций, которым распоряжается МИД королевства. Они должны быть предоставлены в дополнение к ранее объявленным £240 млн ($304 млн) на финансирование таких проектов, как разминирование, поставка наборов для чрезвычайных ситуаций, разработка программ реформ и энергетические проекты. Половина этой суммы будет перечислена гуманитарным организациям системы ООН и Красному Кресту.

Также ожидается, что во время конференции более 400 компаний из 38 стран, совместная годовая выручка которых составляет $1,6 трлн, возьмут на себя обязательства поддерживать восстановление Украины, сообщили на Даунинг-стрит.

Помимо этого, канцелярия британского премьера анонсировала, что в рамках конференции будут представлены некоторые инновационные продукты. Они должны включать в себя цифровую платформу, которая призвана устанавливать связь между украинским бизнесом и мировыми компаниями, обеспечивая им дистанционное сотрудничество и взаимодействие по различным направлениям. Также во время форума Лондон должен объявить о выделении £10 млн ($12,7 млн) для запуска украинского инновационного фонда по зеленой энергетике.

Европейский взгляд на конференцию

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибудет на конференцию вместе со спецпредставителем МИД по восстановлению Украины Пьером Эльбронном, в обязанности которого, помимо координации помощи Киеву и определения его потребностей, входит разработка мер для регулирования работы французских компаний на Украине в условиях конфликта. Как подчеркивали в МИД, Франция первой среди стран G7 создала у себя эту должность.

На конференции Колонна намерена объявить о выделении Парижем пакета помощи Киеву для восстановления инфраструктуры. При этом до мероприятия ведомство приняло решение не разглашать сумму, которую Франция готова предоставить Украине.

В МИД Германии тем временем назвали основной темой переговоров в Лондоне главы ведомства Анналены Бербок мобилизацию частных инвестиций для восстановления Украины. "При этом речь пойдет, в частности, об инвестиционных гарантиях", - сообщил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер. В 2024 году Германия будет организатором следующей конференции по восстановлению Украины.

Италию в Лондоне будет представлять вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни. Накануне поездки он отметил, что она станет "продолжением подобных инициатив, предпринятых ранее другими европейскими столицами, включая Рим", где в конце апреля собирались представители итальянских и украинских компаний. Кроме того, министр отметил, что этот процесс, в котором Италия "намерена играть центральную роль", будет продолжен страной во время ее председательства в Группе семи в следующем году, а также на очередной конференции по восстановлению Украины, на проведение которой претендует Рим в 2025 году.

Конференция в Лугано

Первая конференция по восстановлению Украины прошла в июле прошлого года в Лугано, где первоначально планировалось провести ежегодную встречу представителей Запада с киевским руководством, посвященную реформам на Украине. Формат мероприятия был изменен по инициативе Берлина в связи с началом специальной военной операции РФ на Украине. Во встрече принимали участие лидеры без малого 40 стран, большинство из которых активно поддерживают Киев в противостоянии с Москвой. Была подписана декларация с изложением принципов предстоящего восстановления Украины.

Они включают партнерство между Украиной и международным сообществом, акцент на проведение реформ, укрепление верховенства закона, обеспечение финансовой прозрачности и подотчетности, а также гендерного, экономического и социокультурного равенства в процессе восстановления страны при соблюдении демократических принципов и прав человека.

При этом, как подчеркнул тогда посол РФ в Лондоне Андрей Келин, документ не содержал заявлений о готовности подписантов оказать Украине реальную финансовую поддержку на $750 млрд, в которые украинский премьер Денис Шмыгаль год назад оценил стоимость восстановления страны. В британском правительстве подчеркнули, что конференция 2023 года не будет донорской, однако анонсировали расширение списка ее участников за счет стран Ближнего Востока, Южной Америки и Азии, так как экономические последствия конфликта имеют глобальный характер.