Зеленский может выступить перед Генассамблеей Организации американских государств

Постпред США при штаб-квартире ОАГ в Вашингтоне Франсиско Мора отметил, что на мероприятии "группа стран" намерена принять заявление по ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед участниками 53-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) Организации американских государств (ОАГ). Об этом сообщил во вторник постоянный представитель США при штаб-квартире ОАГ в Вашингтоне Франсиско Мора.

"Мы ожидаем, что президент Зеленский выступит перед Генеральной Ассамблеей. Не знаю, когда именно. Но он выступит перед Генеральной ассамблеей", - сказал американский дипломат. Нынешняя сессия ОАГ состоится 21-23 июня.

Кроме того, Мора отметил, что, как ожидается, на ГА ОАГ "группой стран" будет принято заявление по ситуации вокруг Украины. "Вероятно, будет заявление по Украине - группы стран, которые спонсировали декларацию [на эту тему] год назад. Вы увидите это", - отметил постпред. Он не уточнил, какие именно страны стали инициаторами этого шага, кто именно войдет в группу.

Посольство России в США в мае прошлого года подчеркнуло, что усилиями Вашингтона ОАГ "давно перестала быть универсальной региональной площадкой Западного полушария". В ее работе с 1962 года не участвует Куба, в 2022 году из организации вышла Республика Никарагуа, а место Венесуэлы занимает представитель самозванца, провозгласившего себя президентом страны (законное правительство покинуло ОАГ в 2019 году), подчеркивала российская дипломатическая миссия.